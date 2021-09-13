Известная певица Тина Кароль дала жару на концерте вместе с танцором Дмитрием Жуком, у которого сейчас рушится брак

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками происходящим в её жизни.

На этот раз на страницы певицы появилось новое видео. На кадрах она зажигает с танцором Дмитрием Жуком на сцене. Артистка исполняет песню "Шиншилла", где поет строчки "Я так решила". Как известно, Дмитрий Жук является известным украинским хореографом, он уже давно сотрудничает с певицей как танцор и преподаватель.





Также, в прошлом году на проекте "Танці з зірками", Тина выступала в номере с Юлией Саниной и Дмитрием.

В этот момент у Дмитрия Жука рушится брак. Его жена - Яна Цибульская, которая выбыла вчера на втором эфире шоу "Танці з зірками", со слезами на глазах, рассказала о том, что Дмитрий попросил взять паузу в отношениях.

"В своего мужа я влюбилась с первого взгляда. Это любовь длится уже 10 лет. Даже если мы не вместе, я все еще его люблю", - рассказала Яна Цибульская.

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