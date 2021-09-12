Тина Кароль восхитила идеальной фигурой
Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль ежедневно подкидывает своим поклонникам пищу для обсуждений – пикантные и чувтвенные фото с намеком на соблазн, которые буквально заставляют ее фанов затаить дыхание.
В этот раз на фанатской странице Тины в Instagram появились соблазнительные фото певицы, на которых она позирует в ярком сценическом наряде на концерте в Киеве.
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Поп-дива примерила амплуа соблазнительной и раскутой девушки и, похоже, пока не планирует с ним расставаться. На новых фото с концерта Тина предстала перед глазами фанов в сетчатом блестящем платье в пол. Сквозь полупрозрачную ткань просвечивал корсетный лиф белья и стройное тело певицы.
Певица стоит у микрофона, чуть запрокинув голову назад и в блаженстве закрыв глаза. Глубокий и выразительный макияж глаз подчеркнул глубину взгляда, на губах – ненавязчивая нюдовая помада. Волосы уложены в красивые естественные локоны.
Под новыми сниками бувально сразу после публикации скопилось огромное колличество лестных комментариев от поклонников звезды, которые готовы изучать каждую деталь образа своей любимицы.
"Здесь она какая-то совсем другая. Еще более нежная, красивая, чувственная и женственная", "Прекрасно, красотулька, чудесный образ, уже люблю", "Кошечка", - писали в комментариях.
Напомним, Кароль с минимумом косметики обеспокоила внешностью во время поездки.
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