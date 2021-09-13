Украинская певица Тина Кароль показала несколько ярких образов, не оставив равнодушными украинцев

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль не так давно выпустила новый альбом под названием "Красиво". Красотка уже отсняла несколько клипов для песен из сборника, которые собрали миллионы просмотров в Ютуб. Кароль также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится многим интересным.

На днях Кароль опубликовала фотографию в белом костюме и "Звездный путь" решил сравнить красотку, добавив другой образ тины - в платье с вырезом от бедра.

"Костюм vs платье

На днях Тина Кароль порадовала стильным строгим образом. Для фотосессии певица выбрала костюм, а не изысканное платье, и фанаты оценили эксперимент звезды.

А какая Тина вам нравится больше? 1 или 2? Делитесь в комментариях", - написано было под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Тина богиня во всем", "Супер, шикарная в любом образе", "Платье однозначно", "Костюм", "Красивая талантливая змея".

Напомним, Кароль не постеснялась показать, как выглядит без косметики в повседневной жизни

А еще Politeka писала, что Кароль повеселилась на камеру и устроила вечер игривых танцев

Также Politeka сообщала, что Тина Кароль в дизайнерском розовом платье с вырезом показала главные достоинства



