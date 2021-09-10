Украинская певица Тина Кароль показала, как умеет зажигать под свою новую композицию

Певица начала активно вести Инстаграм сама, реже публикуя постановочные кадры и снимая ролики для приложения «Тик-Ток». В этот раз артистка показала, как веселится под собственную песню.

Для этого Тина включила одну из последних композиций и показала, как умеет плавно двигаться под задорный ритм.

При этом Тина сопроводила свои игривые танцы некоторыми строчками из песни:

«Я роняла слёзы на его ключицы

Обжигаясь взглядом, и опять роняла

Нежность в постель

Будь ядом, ядом

Какой хороший парень

Как пьяный, пьяный

Обнимал розу с шипами

А роза, роза любить его хотела

Но суть угрозы

Поломать шипы о тело» - подписала звезда небольшое видео, в котором танцевала на камеру.

Также мы писали, что Тина не так давно выпустила мини-альбом, после чего на песни из него сделала клипы. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых фото красотка показалась в белом костюме. Девушка опубликовала несколько фотографий, хвастаясь стильным луком.

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А еще Politeka писала, что продюсер «Танців з зірками» Завадюк поставил точку в спорах по поводу ухода Тины Кароль

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