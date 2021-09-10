Украинская певица Тина Кароль показала, как умеет зажигать под свою новую композицию
Певица начала активно вести Инстаграм сама, реже публикуя постановочные кадры и снимая ролики для приложения «Тик-Ток». В этот раз артистка показала, как веселится под собственную песню.
Для этого Тина включила одну из последних композиций и показала, как умеет плавно двигаться под задорный ритм.
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
Беременная девушка победителя "Голосу країни" пожаловалась, что не знает, где он: "Оставил меня и ушел"
Девочка-копия Тины Кароль устроила крутую фотосессию на мотоцикле с кавалером: "Обалдеть!"
Хименес-Браво признался в сильных чувствах к экс-участнице и судье "Мастер Шеф": "Боже мой..."
Украинцев огорошили прогнозом погоды на осень 2021: «Выпадет снег и...»
При этом Тина сопроводила свои игривые танцы некоторыми строчками из песни:
«Я роняла слёзы на его ключицы
Обжигаясь взглядом, и опять роняла
Нежность в постель
Будь ядом, ядом
Какой хороший парень
Как пьяный, пьяный
Обнимал розу с шипами
А роза, роза любить его хотела
Но суть угрозы
Поломать шипы о тело» - подписала звезда небольшое видео, в котором танцевала на камеру.
Также мы писали, что Тина не так давно выпустила мини-альбом, после чего на песни из него сделала клипы. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых фото красотка показалась в белом костюме. Девушка опубликовала несколько фотографий, хвастаясь стильным луком.
Напомним, "Скандальная" героиня шоу "Маска" разделила украинцев на два лагеря
А еще Politeka писала, что продюсер «Танців з зірками» Завадюк поставил точку в спорах по поводу ухода Тины Кароль
Также Politeka сообщала, что Тина Кароль, которой нашли замену в популярном проекте, показала, где и с кем она теперь