Популярная украинская певица Тина Кароль показала стильный наряд для новой съемки
Певица часто показывает в Инстаграм разные образы, которые примеряет для рекламы новых композиций. В этот раз Кароль заинтриговала промо-роликом, отснятым совсем недавно.
Появилась в коротком видео Тина в дорогом дизайнерском платье светлого цвета с оригинальным дизайном и вырезом с одной стороны. При этом открытое декольте и сетчатое дополнение по всей длине наряда с одной сторон ничуть не испортили платье.
Распущенные локоны и макияж в светлых тонах удачно дополнили лук звезды, которой помогали привести себя в порядок сразу несколько помощников. Сама артистка не стала раскрывать, для чего была организована новая съемка, но поклонники уже завалили певицу комплиментами.
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Как можно заметить, сейчас певица уделяет время себе, и пару дней назад начала показывать, как проводит время дома или на отдыхе, а такжеона умилила личным видео с домашним питомцем во время поездки в Карпаты. Держа на руках породистую собачку, Тина позировала во время прогулки без всяких нарядов и макияжа.
Напомним, что Тина Кароль опозорилась на свадьбе, что произошло: "Когда три месяца...".
А еще Politeka сообщала, что Тина Кароль показала, чем занимается после ухода из «Танцев со звездами».
Также Politeka писала, что Тина Кароль показала, как выглядеть эффектно в любом наряде.