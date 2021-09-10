Популярная украинская певица Тина Кароль показала стильный наряд для новой съемки

Певица часто показывает в Инстаграм разные образы, которые примеряет для рекламы новых композиций. В этот раз Кароль заинтриговала промо-роликом, отснятым совсем недавно.

Появилась в коротком видео Тина в дорогом дизайнерском платье светлого цвета с оригинальным дизайном и вырезом с одной стороны. При этом открытое декольте и сетчатое дополнение по всей длине наряда с одной сторон ничуть не испортили платье.

Распущенные локоны и макияж в светлых тонах удачно дополнили лук звезды, которой помогали привести себя в порядок сразу несколько помощников. Сама артистка не стала раскрывать, для чего была организована новая съемка, но поклонники уже завалили певицу комплиментами.

Как можно заметить, сейчас певица уделяет время себе, и пару дней назад начала показывать, как проводит время дома или на отдыхе, а такжеона умилила личным видео с домашним питомцем во время поездки в Карпаты. Держа на руках породистую собачку, Тина позировала во время прогулки без всяких нарядов и макияжа.

Напомним, что Тина Кароль опозорилась на свадьбе, что произошло: "Когда три месяца...".

А еще Politeka сообщала, что Тина Кароль показала, чем занимается после ухода из «Танцев со звездами».

Также Politeka писала, что Тина Кароль показала, как выглядеть эффектно в любом наряде.