Популярная украинская певица Тина Кароль похвасталась своим главным домашним достижением

Как известно, сейчас популярная исполнительница живет в огромном особняке под Киевом, которое еще давно когда-то купил ее почивший супруг. Тина Кароль решила не менять место жительства и обустроила особняк под себя с сыном.

Сейчас Вениамин на учебе заграницей, поэтому певица спокойно уделяет время себе, когда не работает. Примечательно, что в повседневной жизни артистка не носит макияж, вызывающие наряды и не появляется перед камерами.

Она также любит готовить и убирать сама, еще ухаживает за садом и огородом. В этот раз Кароль показала в Стори свой богатый урожай и восхитилась цветущими розами и пионами.

«Вот, хвастаюсь. Да, хозяйка» - комментирует свои видео сама Тина. В новых Стори Тина показала домашние груши, помидоры, похваставшись своим урожаем в этом году. А также показала розарий с 50 кустами разных сортов.

Ранее перед подготовкой к важному выступлению Тина решила показать себя в простом виде и без косметики с фильтрами.

«Будет альбом "Красиво" на выступлении, хиты с этого альбома. Будут и песни, которых вы так ждали. Но, сегодня я еще удостоена возможности и чести поздравить и спеть для олимпийцев, которые представили нашу страну в сборной. И сегодня я пою для них!» - рассказала Тина в своих видео.

Напомним, Кароль с минимумом косметики обеспокоила внешностью во время поездки

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