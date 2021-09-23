Украинская певица Тина Кароль покорила поклонников незабываемыми образами

Как передает Politeka.net, Тина Кароль решила покорять молодежную сеть Тик Ток. Она записывает эффектные видео, которыми радует своих поклонников. Недавно в сети появились кадры с необычным перевоплощением звезды.

Кароль шла по коридору, а наряды на ней постоянно менялись. Певица показала свою «темную» и «светлую» стороны. Она засветилась в черном брючном костюме, а также в длинном белоснежном платье, которое напоминало свадебное.

«Сколько раз появилось платье в ролике?», - решила сыграть в игру Тина.

Стоит отметить, что поклонникам артистки очень понравились луки звезды. Они оставили ей массу приятных отзывов в комментариях.

«Девочки, мне кажется или у нас общая слабость к девушкам в костюмах?», «Восхищаюсь с каждой минутой все больше и больше», «Тина, это вы со свадьбы сбежали?», «Красотка», «Разве законно быть такой красивой?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тина Кароль ответила на подозрения Могилевской в "плагиате": "Скандал".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль показала, как выглядит в обычной жизни: "Буду ждать...".

Также Politeka писала, что Тина Кароль с тоскливым выражением заговорила о привязанности: "Уже как Балан".