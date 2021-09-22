Українська співачка Тіна Кароль поділилася чуттєвим кадром з нової фотосесії

Артистка вже не вперше показує інтригуючі фото і розповідає в підписах про свої думки, натякаючи таким чином на швидкий вихід нового кліпу. Тіна цього разу опублікувала світлий кадр.

На фото артистка позувала в білосніжному вбранні з тонкої тканини. При цьому зірка взялася за волосся, і трохи відвернула голову в сторону.

"Я багато розмірковую і знаю, що в суперечці народжується різноманітність. Отже ... Прихильність-це кайдани розуму. Душа вільна, як вітер. Чекаю ваші думки " - написала Тіна під кадром.

Шанувальники поспішили відповісти на чуттєвий пост:

"Свобода-це найкраще, що дається нам стихіями природи; занадто розумні думки для 9ти ранку🥲; вже як Балан зі своєю філософією 🤯; Навіщо взагалі потрібна таке життя, якщо в ній немає ніяких прихильностей? Це порожнеча, а не свобода; знову філософія? З глузду з'їхати можна😂; відчуваю це буде нова чудова пісня ❤️ чи не ?Думки сплять ще🤷 ♀; наша королева ❤ ️ заряджена тепер на весь день».

Нещодавно Наталія Могилевська дала коротке інтерв'ю Каті Осадчій для програми»Світське життя". Під час бесіди артистка згадала кумедний момент з «плагіатом» від Тіни Кароль.

"Днями Тіна Кароль одягла таку чорно-білу сукню з принтом Зебри від Жана-Поля Готьє. І у мене є таке ж плаття! Воно було на мені знято ще в 98 році» - жартівливо підмітила Наталя. На що Осадча заявила, що зірка підозрює колегу в плагіаті.

Тіна сама зробила репост цього відео і написала: «Воу-воу-воу, це черговий скандал».

Нагадавши, Кароль в силуетному комбінезоні показала, що витворяє зі скакалкою: "ось такий результат".

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