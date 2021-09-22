Украинская певица Тина Кароль поделилась чувственным кадром из новой фотосессии

Артистка уже не первый раз показывает интригующие фото и рассказывает в подписях о своих мыслях, намекая таким образом на скорый выход нового клипа. Тина в этот раз опубликовала светлый кадр.

На фото артистка позировала в белоснежном наряде из тонкой ткани. При этом звезда взялась за волосы, и немного отвернула голову в сторону.

«Я много размышляю и знаю, что в споре рождается разнообразие. Итак ... Привязанность -это оковы ума. Душа свободна, как ветер. Жду ваши мысли» - написала Тина под кадром.

Поклонники поспешили ответить на чувственный пост:

«Свобода - это лучшее, что даётся нам стихиями природы; Слишком умные мысли для 9ти утра🥲; Уже как Балан со своей философией 🤯; Зачем вообще нужна такая жизнь, если в ней нет никаких привязанностей? Это пустота, а не свобода; Опять философия? С ума сойти можно😂; Чувствую это будет новая восхитительная песня ❤️ или не ?Мысли спят ещё 🤷‍♀; Наша королева ❤️ заряжена теперь на весь день».

Недавно Наталья Могилевская дала короткое интервью Кате Осадчей для программы «Светская жизнь». Во время беседы артистка упомянула забавный момент с «плагиатом» от Тины Кароль.

«На днях Тина Кароль надела такое черно-белое платье с принтом зебры от Жана-Поля Готье. И у меня есть такое же платье! Оно было на мне снято еще в 98 году» - шутливо подметила Наталья. На что Осадчая заявила, что звезда подозревает коллегу в плагиате.

Тина сама сделала репост этого видео и написала: «Воу-воу-воу, это очередной скандал».

Напомним, Кароль в силуэтном комбинезоне показала, что вытворяет со скакалкой: "Вот такой результат".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль позволила заглянуть к себе в сумку, раскрыв несколько секретиков: "Самое приятное…".

Также Politeka писала, что Тина Кароль удивила честными ответами на личные вопросы: "Больше всего ценит в мужчине...".