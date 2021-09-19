Популярная украинская певица Тина Кароль в новом видео на платформе Patreon рассказала, как правильно петь

Как пишет Politeka.net в своем Instagram популярная 36-летняя певица Тина Кароль поделилась фрагментом нового видеоролика, в котором рассказывает, как правильно профессионально петь. Полное видео Кароль опубликует на платной платформе Patreon, где контент, который создает звезда, – платный.

"Мы говорим только о профессиональном пении. Ты держишь звук тут, в пазухах, а они у тебя достаточно опущены", - заинтриговала Тина Кароль.

Заметим, что учебное видео Кароль сняла вместе с финалисткой талант-шоу "Голос країни" Дарьей Поло и бывшим парнем Мишель Андраде Никитой Ломакиным, который также принимал участие во многих музыкальных талант шоу. Стоит сказать, что Кароль записала с Ломакиным совместную песню "Неверный", которая вошла в альбом "Молодая кровь".

Ранее Politeka писала, что эксбойфренд Мишель Андраде Ломакин показал новую любовь-красавицу из балета Дана Балана:"какие сладкие".

Напомним, что Тина Кароль поразила гибкостью, занявшись йогой: эффектные кадры тренировки.

A еще Politeka сообщала, что Тина Кароль томно наклонилась перед камерой, примерив тоненькую кофточку: "Сводит с ума".