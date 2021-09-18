Артистка Тіна Кароль підкорила комфортним образом і милим фото
Як повідомляє Politeka.net, українська поп-діва Тіна Кароль порадувала шанувальників кадрами з нової фотосесії, яка вийшла вельми ніжною, але в той же час відвертою.
Фото артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Артистка, судячи з усього, вирішила розбавити гарячі кадри і на новому фото постала в зовсім іншому образі - ніжному і якомусь "домашньому".
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Співачка опублікувала милий кадр, на якому вона зображена в сітчастому білому светрі. Тіна підняла руки і притиснула їх до обличчя. При цьому вона закрила очі і закинула голову. На другому знімку співачка ховається за шторкою, опустивши очі в підлогу.
Підписникам дуже сподобався такий ніжний і жіночний кадр і вони викупали Кароль в теплих і душевних коментарях.
"Зводиш з розуму", "Божечки жінка ви чудова", "Яка красива", "Така сильно красива", "Дуже красива. Світ любові завжди магічний", "Сама ніжність", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Кароль з мінімумом косметики стурбувала зовнішністю під час поїздки.
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль на емоціях виконала спонтанний стриптиз, кадри вже в мережі.
Також Politeka писала, що Тіна Кароль в тісному боді вразила виглядом і позою перед камерою.