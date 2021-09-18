Артистка Тина Кароль покорила комфортным образом и милым фото
Как сообщает Politeka.net, украинская поп-дива Тина Кароль порадовала поклонников кадрами из новой фотосессии, которая получилась весьма нежной, но в то же время откровенной.
Фото артистка разместила на своей странице в Instagram.
Артистка, судя по всему, решила разбавить горячие кадры и на новом фото предстала в совсем другом образе - нежном и каком-то "домашнем".
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Певица опубликовала милый кадр, на котором она запечатлена в сетчатом белом свитере. Тина подняла руки и прижала их к лицу. При этом она закрыла глаза и запрокинула голову. На втором снимке певица прячется за шторкой, опустив глаза в пол.
Подписчикам очень понравился такой нежный и женственный кадр и они искупали Кароль в теплых и душевных комментариях.
"Сводишь с ума", "Божечки женщина вы восхитительна", "Какая красивая", "Такая сильно красивая", "Очень красивая. Мир любви всегда магический", "Сама нежность", - пишут в комментариях.
Напомним, Кароль с минимумом косметики обеспокоила внешностью во время поездки.
Как сообщала Politeka, Тина Кароль на эмоциях исполнила спонтанный стриптиз, кадры уже в Сети.
Также Politeka писала, что Тина Кароль в тесном боди впечатлила видом и позой перед камерой.