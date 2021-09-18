Відомий виконавець Микита Ломакін показав чарівне фото з новою дівчиною

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець, зірка "Голосу країни" Микита Ломакін, який є колишнім хлопцем співачки Мішель Андраде, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красень поділився чарівним знімком з новою коханою Світланою Сакаль, яка працює в шоу-балеті Дана Балана.

Схоже, цей милий знімок приурочений до Дня народження дівчини, на ньому Микита і Світлана ніжно обіймаються. Вони відображені в цікавому місці, хлопець стоїть в Чорне шкіряній куртці і гаряче притискається до коханої, тоді як вона дивиться в камеру, стоячи в смугастій куртці і з косинкою на голові.

У підписі до публікації Ломакін написав: "З твоїм днем @sakalyova, моє життя заради твого щастя". Користувачі тут же почали коментувати знімок артиста з його дівчиною: "Мої найулюбленіші і найкрасивіші", "Ідеальні", "Коти"," які солодкі", "Інь і Янь", "З днем народження! Ви круті", "Які милі", "Щастя вам", "Світлана, будь щасливим котиком завжди!", "Прекрасні", "Красиві", "Які красиві".

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