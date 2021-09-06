Бывший парень певицы Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, Никита Ломакин показал поклонникам фото своей новой девушки

Как пишет Politeka.net, певец Никита Ломакин и Мишель Андраде познакомились на шоу "Х-Фактор" еще когда были подростками. Между певцами вспыхнули чувства и они даже встречались около 5 лет. Однако, Андраде и Ломакин разорвали отношения.

Сейчас бывшие влюбленные находятся в новых отношениях. В отличие от Мишель, которая тщательно скрывает своего избранника, Ломакин часто делится фотографиями с новой девушкой в своем Instagram. Как известно, возлюбленная Ломакина - известная танцовщица, которую зовут Светлана. Она хорошо известна в шоу-бизнесе, ведь танцует на одной сцене с известными артистами, в том числе и с Мишель Андраде.

"Для тех, кто не понял, как мне повезло. Моя @salalyova", - написал Ломакин и опубликовал коллаж из фотографий любимой.

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