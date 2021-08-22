Виконавець Микита Ломакін порадував новими кадрами в компанії Тіни Кароль

Як повідомляє Politeka.net, відомий учасник "Голосу країни" з команди Тіни Кароль Микита Ломакін розповів про створення нового хіта. Більш того, заспіває він разом зі своєю наставницею - Тіною Кароль.

Микита пообіцяв в Instagram, що буде крутий кліп, але вирішив не розкривати подробиці. Хоча і змилостивився над шанувальниками, засвітивши кілька кадрів зі зйомок.

На відео можна побачити, як співак сидить на дивані в передпокої, а Тіна поклала голову йому на коліна. Крім того, співак показав фото, на якому Тіна пригорнулась до нього, щасливо посміхаючись, а він тримає її за талію.

"Му queen 🖤#Невірний це особливий трек.. слухайте", - написав Ломакін під фото.

Для зйомок українські зірки вибрали стильні вбрання, які чудово вписалися в загальну атмосферу кліпу. Тіна одягалася в розкішну ніжну сукню небесно-блакитного кольору з довгим рукавом, повітряною спідницею і пишними рукавами. Босоніжки на каблучку і сережки-гвоздики довершили її образ.

Ломакін віддав перевагу кежуал лук, примірявши білу оверсайз футболку, кросівки в тон і чорні джинси.

Користувачі мережі відразу почали обсипати парочку компліментами, інші писали, що вони більше схожі на маму і сина, яких знімає Дан Балан. Знайшовся, що сказати і телеведучий Слава Дьомін, який залишив під кадрами, коротке: "Гірко".

"Кращі", "Чекаємо фото де повноцінна сімейка. Дочка і батько ще потрібні", "Дан Балан знімає на телефон", "Ось це любов", - писали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Відома українська група отримала Тіну Кароль в якості бек-вокалістки.

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль напередодні Дня Незалежності заінтригувала українців.

Також Politeka писала, що Кароль дала другий шанс Микиті Ломакіну, з яким розпрощалася на "Голосі країни".