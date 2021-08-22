Виконавець Микита Ломакін порадував новими кадрами в компанії Тіни Кароль
Як повідомляє Politeka.net, відомий учасник "Голосу країни" з команди Тіни Кароль Микита Ломакін розповів про створення нового хіта. Більш того, заспіває він разом зі своєю наставницею - Тіною Кароль.
Микита пообіцяв в Instagram, що буде крутий кліп, але вирішив не розкривати подробиці. Хоча і змилостивився над шанувальниками, засвітивши кілька кадрів зі зйомок.
На відео можна побачити, як співак сидить на дивані в передпокої, а Тіна поклала голову йому на коліна. Крім того, співак показав фото, на якому Тіна пригорнулась до нього, щасливо посміхаючись, а він тримає її за талію.
Особисте фото Пугачової і Галкіна з дітьми, зроблене в замку, злили в Мережу: "Це супер"
Пішла з життя знаменита актриса, фільми з якою любили мільйони глядачів: велика втрата
Танцівниця, яку вдарила Настя Каменських, розповіла про свій стан: "Не кожен артист..."
Дочка Кошового з "Квартал 95" викликала фурор на червоній доріжці: "Чому Варя в 13 виглядає на 20?"
"Немає грошей - нехай ходить пішки": харків'янку виштовхали з тролейбуса, відео
"Му queen 🖤#Невірний це особливий трек.. слухайте", - написав Ломакін під фото.
Для зйомок українські зірки вибрали стильні вбрання, які чудово вписалися в загальну атмосферу кліпу. Тіна одягалася в розкішну ніжну сукню небесно-блакитного кольору з довгим рукавом, повітряною спідницею і пишними рукавами. Босоніжки на каблучку і сережки-гвоздики довершили її образ.
Ломакін віддав перевагу кежуал лук, примірявши білу оверсайз футболку, кросівки в тон і чорні джинси.
Користувачі мережі відразу почали обсипати парочку компліментами, інші писали, що вони більше схожі на маму і сина, яких знімає Дан Балан. Знайшовся, що сказати і телеведучий Слава Дьомін, який залишив під кадрами, коротке: "Гірко".
"Кращі", "Чекаємо фото де повноцінна сімейка. Дочка і батько ще потрібні", "Дан Балан знімає на телефон", "Ось це любов", - писали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Відома українська група отримала Тіну Кароль в якості бек-вокалістки.
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль напередодні Дня Незалежності заінтригувала українців.
Також Politeka писала, що Кароль дала другий шанс Микиті Ломакіну, з яким розпрощалася на "Голосі країни".