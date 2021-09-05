Екс-бойфренд Мішель Андраде Микита Ломакін показав, як пройшов його концерт

Як передає Politeka.net, відомий український співак Микита Ломакін часто радує шанувальників своєю новою творчістю. Виконавець став відомий завдяки проектам "Х-Фактор" і "Голос країни", після чого почав сольну кар'єру. Як відомо, також Микита був у відносинах з популярною співачкою Мішель Андраде.

На цей раз Микита опублікував нові фото і відео на своїй сторінці в Instagram. На знімку - співак співає в мікрофон на концерті. Варто відзначити, що артист одягнений стильно, на ньому - чорна сорочка і чорні джинси. Свій образ хлопець розбавив білими кросівками.

"Мої

Дякую за підтримку вчора. Мені було добре, а вам як наш вечір?",- запитав Микита Ломакін.

Шанувальниці завалили артиста приємними словами в коментарях:" Бог🕊️❤️", "Було супер, спасибі", "Нікітаааа який ти кайфовий", "Не можу намилуватися", "Який ти все-таки гарний❤️", "Мороз під шкірі від українського виконання".

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