Екс-бойфренд Мішель Андраде Микита Ломакін показав, як пройшов його концерт
Як передає Politeka.net, відомий український співак Микита Ломакін часто радує шанувальників своєю новою творчістю. Виконавець став відомий завдяки проектам "Х-Фактор" і "Голос країни", після чого почав сольну кар'єру. Як відомо, також Микита був у відносинах з популярною співачкою Мішель Андраде.
На цей раз Микита опублікував нові фото і відео на своїй сторінці в Instagram. На знімку - співак співає в мікрофон на концерті. Варто відзначити, що артист одягнений стильно, на ньому - чорна сорочка і чорні джинси. Свій образ хлопець розбавив білими кросівками.
"Мої
Дякую за підтримку вчора. Мені було добре, а вам як наш вечір?",- запитав Микита Ломакін.
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Шанувальниці завалили артиста приємними словами в коментарях:" Бог🕊️❤️", "Було супер, спасибі", "Нікітаааа який ти кайфовий", "Не можу намилуватися", "Який ти все-таки гарний❤️", "Мороз під шкірі від українського виконання".
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