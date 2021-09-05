Экс-бойфренд Мишель Андраде Никита Ломакин показал, как прошел его концерт

Как передает Politeka.net, известный украинский певец Никита Ломакин часто радует поклонников своим новым творчеством. Исполнитель стал известен благодаря проектам "Х-Фактор" и "Голос країни", после чего начал сольную карьеру. Как известно, также Никита был в отношениях с популярной певицей Мишель Андраде.

На этот раз Никита опубликовал новые фото и видео на своей странице в Инстаграм. На снимке - певец поет в микрофон на концерте. Стоит отметить, что артист одет стильно, на нем - черная рубашка и черные джинсы. Свой образ парень разбавил белыми кроссовками.

"Мои

Спасибо за поддержку вчера. Мне было хорошо, а вам как наш вечер?", - спросил Никита Ломакин.

Поклонницы завалили артиста приятными словами в комментариях: "Бог🕊️❤️", "было супер, спасибо", "Никитаааа какой ты кайфовый", "НЕ МОГУ НАЛЮБОВАТЬСЯ", "Какой ты всё-таки красивый❤️", "Мороз под коже от украинского исполнения".

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