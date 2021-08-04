Днями стався напад на танцюриста співачки Наді Дорофєєвої, який вразив всіх українців
На танцюриста з колективу відомої співачки напали біля київського клубу, де проходять травесті-шоу, повідомляє Politeka.net.
За словами артистки, у нещасного через удар стався крововилив в мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.
Станом на 2 серпня хлопець все ще перебував у комі.
Екс-бойфренд іншої виконавиці Мішель Андраде, артист Микита Ломакін, не залишився осторонь від цієї ситуації й опублікував в сторіс Instagram страшні кадри нападу. На відео відображено, як Євгеній з друзями стоїть біля клубу і з кимось розмовляє, а потім в кадрі з'явився чоловік у червоній футболці.
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Слово за слово, і незнайомець сильно вдарив танцюриста кулаком в обличчя, після цього хлопець впав і вдарився головою.
До Євгена підійшли на допомогу люди, в той час, як чоловік у червоній футболці "налетів" на дівчат, до побиття їх, на щастя, не дійшло.
"Женю, живи", - підписав відео Ломакін.
Зазначимо, пізніше особу нападника було встановлено, ним виявився військовослужбовець Управління державної охорони України. Його відсторонили на час розслідування.
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