Известный исполнитель Никита Ломакин показал очаровательное фото с новой девушкой

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель, звезда "Голосу країни" Никита Ломакин, который является бывшим парнем певицы Мишель Андраде, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красавчик поделился очаровательным снимком с новой возлюбленной Светланой Сакаль, которая работает в шоу-балете Дана Балана.

Похоже, этот милый снимок приурочен ко дню рождения девушки, на нем Никита и Светлана нежно обнимаются. Они запечатлены в интересном месте, парень стоит в черное кожаной куртке и горячо прижимается к возлюбленной, тогда как она смотрит в камеру, стоя в полосатой куртке и с косынкой на голове.

В подписи к публикации Ломакин написал: "С твоим днём @sakalyova, моя жизнь ради твоего счастья". Пользователи тут же принялись комментировать снимок артиста с его девушкой: "Мои самые любимые и самые красивые", "Идеальные", "Коты", "Какие сладкие", "Инь и Янь", "С днём рождения! Вы крутые", "Какие милые", "Счастья вам", "Светочка, будь счастливым котиком всегда!", "Прекрасные", "Красивые", "Какие красивые".

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