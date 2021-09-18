Українська співачка Тіна Кароль показала свою пластичність під час йоги

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською співачкою, яка нещодавно випустила міні-альбом під назвою красиво. Дівчина зняла вже кілька кліпів на нові пісні, які зібрали на майданчику Ютуб мільйони переглядів. Не забуває дівчина і про блог в Instagram, який активно розвиває і ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Тіна Кароль здалася в спортивному костюмі. Красуня сиділа на килимку для занять, вигнувшись назад, щоб підтягнуться руками до пальчиків ніг. На фотографію наклали цікавий ефект, який зробив знімок досить незвичайним.

"Намасте", - підписано було фото.

Трохи пізніше з'явилося відео, як Тіна тягнулася до ніжки. Красуні вдалося покласти голову на п'яту, вразивши гнучкістю.

Фанати не ставили лайки красуні і не писали Коментарі.

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