Українська співачка Тіна Кароль показала свою пластичність під час йоги
Як пише Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською співачкою, яка нещодавно випустила міні-альбом під назвою красиво. Дівчина зняла вже кілька кліпів на нові пісні, які зібрали на майданчику Ютуб мільйони переглядів. Не забуває дівчина і про блог в Instagram, який активно розвиває і ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому фото Тіна Кароль здалася в спортивному костюмі. Красуня сиділа на килимку для занять, вигнувшись назад, щоб підтягнуться руками до пальчиків ніг. На фотографію наклали цікавий ефект, який зробив знімок досить незвичайним.
"Намасте", - підписано було фото.
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Трохи пізніше з'явилося відео, як Тіна тягнулася до ніжки. Красуні вдалося покласти голову на п'яту, вразивши гнучкістю.
Фанати не ставили лайки красуні і не писали Коментарі.
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