Украинская певица Тина Кароль показала свою пластичность во время йоги

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской певицей, которая недавно выпустила мини-альбом под названием красиво. Девушка сняла уже несколько клипов на новые песни, которые собрали на площадке Ютуб миллионы просмотров. Не забывает девушка и о блоге в Инстаграм, который активно развивает и делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Тина Кароль показалась в спортивном костюме. Красотка сидела на коврике для занятий, выгнувшись назад, чтобы подтянутся руками до пальчиков ног. На фотографию наложили интересный эффект, который сделал снимок довольно необычным.

"Намасте", - подписано было фото.

Чуть позже появилось видео, как Тина тянулась к ножке. Красотке удалось положить голову на пятку, поразив гибкостью.

Фанаты не ставили лайки красотке и не писали комментарии.

Напомним, Тина Кароль томно наклонилась перед камерой, примеряв тоненькую кофточку

А еще Politeka писала, что Тина Кароль впечатлила видом в тонкой кофточке и заинтриговала новым хитом

Также Politeka сообщала, что Кароль в металлическом корсете "поскандалила" под дверью директора



