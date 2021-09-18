Украинская певица Тина Кароль показала свою пластичность во время йоги
Как пишет Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской певицей, которая недавно выпустила мини-альбом под названием красиво. Девушка сняла уже несколько клипов на новые песни, которые собрали на площадке Ютуб миллионы просмотров. Не забывает девушка и о блоге в Инстаграм, который активно развивает и делится с фанатами всем интересным.
На новом фото Тина Кароль показалась в спортивном костюме. Красотка сидела на коврике для занятий, выгнувшись назад, чтобы подтянутся руками до пальчиков ног. На фотографию наложили интересный эффект, который сделал снимок довольно необычным.
"Намасте", - подписано было фото.
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Чуть позже появилось видео, как Тина тянулась к ножке. Красотке удалось положить голову на пятку, поразив гибкостью.
Фанаты не ставили лайки красотке и не писали комментарии.
Напомним, Тина Кароль томно наклонилась перед камерой, примеряв тоненькую кофточку
А еще Politeka писала, что Тина Кароль впечатлила видом в тонкой кофточке и заинтриговала новым хитом
Также Politeka сообщала, что Кароль в металлическом корсете "поскандалила" под дверью директора