Известная певца Тина Кароль удивила пикантным фото в соцсети и заинтриговала новым хитом
Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль собрала огромную аудиторию в своем Instagram, которую теперь часто радует яркими фото и видео из своей насыщенной жизни. Так, в этот раз звезда выложила в сеть очаровательный кадр, а в подписи к нему снова оставила несколько слов из будущей песни, как догадываются фанаты.
На фотографии Тина запечатлена в светлой локации, она сама как будто вся светится. Перед камерой артистка появилась в тонкой белой кофточке интересной текстуры, которая красиво подчеркнула все прелести стройного тела. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и соблазнительный вид.
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В подписи к кадру Кароль написала: "...и заберу в свой мир непринужденной любви", а также добавила в комментариях: "Я хочу спеть вам эти строки". Поклонники тут же принялись активно обсуждать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами.
Напомним, Кароль в металлическом корсете "поскандалила" под дверью директора: "Тяжело выдержать, тяжело...".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль без косметики честно показала свое настоящее лицо: фото.
Также Politeka писала, что Кароль лишила дара речи, показав пышные формы в расстегнутом боди: "Тушите, тут опасно".