Известная певица Тина Кароль показала себя без косметики и удивила реальной внешностью

Тина Кароль является одной из самых популярных и успешных представительниц украинского шоу-бизнеса. Поэтому на публике старается всегда появляться исключительно в эпатажных образах от известных дизайнеров. Нередко цена за такие наряды превышает сотню тысяч гривен.

Однако в реальной жизни звезда носит простую одежду без дизайнерских этикеток, не носит дорогие образы в целом и предпочитает ходить без косметики. Обычно главный акцент в макияже Тины – красные губы. А вне съемок Тина ходит просто с распущенными локонами.

В этот раз звезда показала себя с фильтром и без, однако в простом образе. Так взгляд выглядит более мягким. Визажисты называют такой образ глаз без туши эффектом «голых глаз» и говорят, что сейчас этот модный прием всё больше набирает популярности среди украинских знаменитостей, когда наносится только прозрачная губная помада.

К слову, роскошные волосы Тины Кароль не дают покоя большому количеству украинок, которые мечтают о таком же оттенке. Однако Тина предпочитает секреты ухода за собой оставлять втайне.

Сейчас артистка решила посвятить себя больше теме музыки и новому образу. Новые кадры звезды после отдыха озадачила фанатов. С минимумом косметики Тина также ранее показала себя такой, какая есть, что и обеспокоило фанатов.

В особенности, пользователи обратили внимание на синие губы звезды:

«Она заболела? я только что видел ее мгновенную историю .. почему ее губы очень бледные, надеюсь, с ней все в порядке; почему Тина так резко оборвала связи с 1+1?; Любимка 😍; Самая самая😍; Губы синие 😮😮; Куда же она едет?» - пишут поклонники.

Напомним, Тина Кароль на эмоциях исполнила спонтанный стриптиз, кадры уже в Сети.

Как сообщала Politeka, Тину Кароль на «Танцях з зірками» неожиданно заменил сердцеед Макс Барских.

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