Певица Тина Кароль решила попробовать еще один смелый образ в белом боди, восхищая фигурой

Тина Кароль старается быть не только певицей, она еще часто пробует себя в роли модели для разных фотографов и нередко снимается в рекламных роликах. Теперь певица также является амбассадором сразу нескольких брендов.

В очередной съемке артистка отличилась по-своему – она показала, насколько привлекательной может быть в одном боди с черным лифом, который намеренно выставила на всеобщее обозрение.

Таким образом знаменитость без стеснения показала свои формы на камеру, позируя на светлом фоне с привычным макияжем без ярких тонов.

Несколько кадров, представленных в Инстаграм, поспешили оценить фанаты: «Вот тот кадр, где видно красивое тело и нет ни капли пошлости; быстро на колени, перед вами икона👩🏼; Ну хорошие же новости? Хорошие 😍; Тина, ты такая сильно красивая🤤❤️; Мать моя женщина!; тушите, тут опасно; и все таланты налицо»

Ради такой фигуры, как Кароль показала на фото, звезда питается по рекомендациям диетолога, который составил ей подходящий рацион. А сладкое, мучное, копчености, жареное - Тина почти полностью исключила из рациона.

Не обходится режим дня певицы без спорта, она занимается в личном спортзале. Результаты такой работы над собой видны в новой фотосессии. Певица позировала в полупрозрачном боди, выставив напоказ черное белье.