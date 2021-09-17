Певица Тина Кароль устроила переполох, опубликовав свежее видео

36-летняя артистка решила напомнить фанатам, кто тут главная "скандалистка". Тина записала ролик, сопроводив его своей песней "Скандал", в котором стояла под кабинетом директора (на это указывала табличка, висевшая на двери). Соответствующие кадры опубликованы в TikTok, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Это очередной скандал 🪓#замедленныйзум #директор #скандал #foryou", - говорится в подписи.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное:

"Это не директор, это boss😎"; "Как же нам повезло с такой королевой - это да, с ней не соскучишься"; "С такой директорисой было бы грех школу прогуливать"; "Я бы ходила к директору чаще, чем к себе домой"; "Когда пытаешься поскандалить, но не можешь сдержать смех. Тина Кароль, обожаю!"; "А что тут говорить-то... шикарная скандалистка!"; "Ох уж этот взгляд, тяжело выдержать, тяжело..."; "Если директор, то только такой!!!"

Отметим, песня "Скандал" увидела свет 12 февраля 2021 года и является лид-синглом мини-альбома «Красиво». Главным смыслом этой композиии Тина называет освобождение от собственных преград.

"Песня «Скандал» о сильной девушке, которая хочет быть слабой, но только рядом с единственным мужчиной. Лишенная права на взаимную любовь она должна быть сильной, просто потому что так надо", - так описывала свое творение Кароль.

Напомним, Тина Кароль на эмоциях исполнила спонтанный стриптиз, кадры уже в Сети.

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