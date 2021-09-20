Певице Тине Кароль устроили блиц-опрос, с которым она справилась на ура

36-летняя звезда, которая не сильно распространяется о личной жизни, удивила честными ответами на ряд интересных вопросов. Соответствующие кадры Кароль опубликовала у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, у нее поинтересовались, каково состояние ее духа в настоящий момент. Напомним, певица ушла из "Голосу країни" и "Танців з зірками", где была судьей и ведущей, и уделила все время карьере. Новые музыкальные проекты (к примеру, "Молодая кровь", где Тина спела дуэтом с семью молодыми и перспективными артистами) и альбом "Красиво" - возымели эффект разорвавшейся бомбы на украинских слушателей.

А на вопрос Тина ответила так, слегка задумавшись: "Хм, созидание и бодрость".

Кроме того, у звезды поинтересовались, какие качества, она больше всего ценит в мужчине и женщине. Примечательно, что ответ совпал, и это щедрость.

Необычно ответила певица на следующий вопрос: "Если не собой, то кем вам хотелось бы быть?"

"Пушистым зверем", - умилила кароль.

А жить артистке, оказывается, "хотелось бы везде".

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