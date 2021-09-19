Тина Кароль показала, что выращивает на территории своего имения

Как известно, 36-летняя звезда живет в поселке Зазимье под Киевом, где у нее трехэтажный особняк и большая территория вокруг. Артистка частенько хвастается своим хозяйством, как у нее все цветет и плодится.

На своем участке Кароль высадила огород с помидорами, перцем, кабачками, баклажанами и зеленью. Кроме того разбила сад с грушами и яблонями, а также посадила 50 кустов роз.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Кароль похвасталась урожаем груш.

"Мой сад", - подписала она кадры, на которых подошла к самому спелому плоду, сорвала его и показала сблизка, не удержавшись: "Ммм..."

Кроме того, Кароль показала свои помидорки - так ласково она назвала зреющие плоды. Стоит отметить, певица не раз в интервью заявляла, что употребляет только органические продукты с собственного огорода.

Напомним, дом для Кароль когда-то купил ее муж, продюсер Евгений Огир. Он собирался сам достроить особняк по их вкусу, но его планам, к сожалению, не суждено было сбыться. Муж Тины преждевременно умер из-за рака. Поговаривали, что певица собиралась продать имение, но в итоге передумала и достроила его сама. Сейчас она живет вместе с 12-летним сыном Вениамином и домашним питомцем кошкой.

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