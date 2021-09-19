Украинская певица Тина Кароль решила удивить фанатов новыми интересами
Артистка в последнее время дает много концертов и часто записывает видео перед выступлениями, демонстрируя новые образы. При этом не забывает Кароль интриговать разными постами с кадрами из новых фотосессий, где дает намеки на релиз новых песен.
В этот раз наряженная певица кокетливо пообщалась с коллегой перед выступлением и попросила ей рассказать, как сказать на польском несколько разных слов. В черном костюме и с кожаными перчатками выглядела при этом звезда очень стильно. Не обошлось без неловких моментов.
Засмущавшись, Тина повторила услышанные слова и засмеялась, когда у нее получилось произнести что-то новое.
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"Все, до свидания" - говорт Тина в конце.
Также звезда выложила в сеть очаровательный кадр, а в подписи к нему снова оставила несколько слов из будущей песни, как догадываются фанаты.
На фотографии Тина запечатлена в светлой локации, она сама как будто вся светится. Перед камерой артистка появилась в тонкой белой кофточке интересной текстуры, которая красиво подчеркнула все прелести стройного тела. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и соблазнительный вид.
Напомним, Тина Кароль томно наклонилась перед камерой, примеряв тоненькую кофточку
А еще Politeka писала, что Тина Кароль впечатлила видом в тонкой кофточке и заинтриговала новым хитом
Также Politeka сообщала, что Кароль в металлическом корсете "поскандалила" под дверью директора