Украинская певица Тина Кароль засветила экстремальные забавы на необычном транспортном средстве
Как пишет Politeka.net, Тина Кароль отказалась от участия в новом сезоне «Танцев со звездами», поэтому сейчас не занята на съемках. Судя по социальным сетям артистки, она активно проводит свои выходные дни. Красотка хвастается своим огородом, а также новыми проектами с молодыми звездами.
В этот раз в Инстаграм у певицы появилось видео, на котором она преодолевала дорогу, полностью затопленную водой. Кароль ехала на необычном джипе, который помог артистке пересечь столь непроходимый участок дороги.
«Сухими из воды», - подписала видео звезда.
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Также артистка опубликовала фото возле машины. При этом она не стала рассказывать, где именно находится и зачем забралась в такие дебри.
Отметим, что Тина Кароль очень любит экстремальные путешествия. Звезда старается регулярно выбираться с сыном в необычный отпуск. Она уже побывала в Африке, а также в Исландии.
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