Украинская певица Тина Кароль засветила экстремальные забавы на необычном транспортном средстве

Как пишет Politeka.net, Тина Кароль отказалась от участия в новом сезоне «Танцев со звездами», поэтому сейчас не занята на съемках. Судя по социальным сетям артистки, она активно проводит свои выходные дни. Красотка хвастается своим огородом, а также новыми проектами с молодыми звездами.

В этот раз в Инстаграм у певицы появилось видео, на котором она преодолевала дорогу, полностью затопленную водой. Кароль ехала на необычном джипе, который помог артистке пересечь столь непроходимый участок дороги.

«Сухими из воды», - подписала видео звезда.

Также артистка опубликовала фото возле машины. При этом она не стала рассказывать, где именно находится и зачем забралась в такие дебри.

Отметим, что Тина Кароль очень любит экстремальные путешествия. Звезда старается регулярно выбираться с сыном в необычный отпуск. Она уже побывала в Африке, а также в Исландии.

Напомним, что Тина Кароль похвасталась щедрым урожаем в своем саду: "Ммм...".

Как сообщала Politeka, Кароль решила научить украинцев, как правильно петь: "Ты держишь звук...".

Также Politeka писала, что Тина Кароль посветила фигурой в полупрозрачном наряде: кадры.