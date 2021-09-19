Популярна українська співачка Тіна Кароль у новому відео на платформі Patreon розповіла, як правильно співати
Як пише Politeka.net, у своєму Instagram популярна 36-річна співачка Тіна Кароль поділилася фрагментом нового відеоролика, у якому розповідає, як правильно професійно співати. Повне відео Кароль опублікує на платній платформі Patreon, де контент, який створює зірка, – платний.
"Ми говоримо тільки про професійний спів. Ти тримаєш звук отут, в пазухах, а вони в тебе достатньо опущені", - заінтригувала Тіна Кароль.
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Зауважимо, що навчальне відео Кароль зняла разом із фіналісткою талант-шоу "Голос країни" Дарією Поло та колишнім хлопцем Мішель Андраде Микитою Ломакіним, який також брав участь у багатьох музичних талант шоу. Варто сказати, що Кароль записала з Ломакіним спільну пісню "Невірний", яка увійшла до альбому "Молода кров".
Рaніше Politeka писaлa, що ексбойфренд Мішель Андраде Ломакін показав нову любов-красуню з балету Дана Балана: "Які солодкі".
Нагадаємо, що Тіна Кароль вразила гнучкістю, зайнявшись йогою: ефектні кадри тренування.
A ще Politeka повідомлялa, що Тіна Кароль млосно нахилилася перед камерою, примірявши тоненьку кофтинку: "Зводить з розуму".