Тіна Кароль показала, що вирощує на території свого маєтку

Як відомо, 36-річна зірка живе в селищі Зазим'я під Києвом, де у неї триповерховий особняк і велика територія навколо. Артистка частенько хвалиться своїм господарством, як у неї все квітне й плодиться.

На своїй ділянці Кароль висадила город з помідорами, перцем, кабачками, баклажанами і зеленню. Крім того розбила сад з грушами і яблунями, а також посадила 50 кущів троянд.

У своїх нових "сторіз" в Instagram Кароль похвалилася урожаєм груш.

"Мій сад", - підписала вона кадри, на яких підійшла до найбільш стиглого плоду, зірвала його і показала зблизька, не втримавшись: "Ммм..."

Крім того, Кароль показала свої помідорки - так ласкаво вона назвала зріючі плоди. Варто відзначити, співачка не раз в інтерв'ю заявляла, що вживає тільки органічні продукти з власного городу.

Нагадаємо, будинок для Кароль колись купив її чоловік, продюсер Євген Огір. Він збирався сам добудувати особняк за їх смаком, але його планам, на жаль, не судилося збутися. Чоловік Тіни передчасно помер через рак. Подейкували, що співачка збиралася продати маєток, але в підсумку передумала і добудувала його сама. Зараз вона живе разом з 12-річним сином Веніаміном і домашнім улюбленцем кішкою.

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