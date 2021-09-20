Украинская певица Тина Кароль позволила заглянуть в свою сумку и рассказала, что обязательно хранит в ней
Как передает Politeka.net, в Инстаграм звезды появилось видео, на котором артистка устроила распаковку своей сумки. Она доставала оттуда разные вещи и рассказывала, почему носит их с собой. Такой необычный ролик Тина записала для VOGUE.
«Самое приятное, и сейчас сезон – это яблоко из моего сада. Этот сорт называется «Слава победителям». Чистый сорт, не смешанный. Это главный ингредиент моей сумки», - отметила Тина.
Также в сумке артистки оказалось два телефона, косметика, сухие духи. Из интересного в сумке у Кароль оказался пистолет для распыления тонального крема.
В процессе беседы артистка раскрыла несколько секретиков о своем дне.
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В комментариях поклонники оставили своей любимице массу комплиментов.
«Тина невероятная», «Наша своя. Королева. Богиня», «Самая самая любимая», «Этот образ просто огонь. Глаз невозможно оторвать!», «Королева, любовь моя безгранична к вам», - пишут пользователи сети.
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