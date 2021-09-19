Українська співачка Тіна Кароль засвітила екстремальні забави на незвичайному транспортному засобі

Як пише Politeka.net, Тіна Кароль відмовилася від участі в новому сезоні "Танців з зірками", тому зараз не зайнята на зйомках. Судячи з соціальних мереж артистки, вона активно проводить свої вихідні дні. Красуня хвалиться своїм городом, а також новими проектами з молодими зірками.

Цього разу в Instagram у співачки з'явилося відео, на якому вона долала дорогу, повністю затоплену водою. Кароль їхала на незвичайному джипі, який допоміг артистці перетнути настільки непрохідну ділянку дороги.

"Сухими з води", - підписала відео зірка.

Також артистка опублікувала фото біля машини. При цьому вона не стала розповідати, де саме знаходиться і навіщо забралася в такі нетрі.

Відзначимо, що Тіна Кароль дуже любить екстремальні подорожі. Зірка намагається регулярно вибиратися з сином в незвичайну відпустку. Вона вже побувала в Африці, а також в Ісландії.

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Як повідомляла Politeka, Кароль вирішила навчити українців, як правильно співати: "ти тримаєш звук...".

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