Співачці Тіні Кароль влаштували бліц-опитування, з яким вона впоралася на ура

36-річна зірка, яка не сильно поширюється про особисте життя, здивувала чесними відповідями на ряд цікавих питань. Відповідні кадри Кароль опублікувала у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Так, у неї поцікавилися, який стан її духу зараз. Нагадаємо, співачка пішла з "Голосу країни" і "Танців з зірками", де була суддею і ведучою, і приділила весь час кар'єрі. Нові музичні проекти (наприклад, "Молода кров", де Тіна заспівала дуетом з сімома молодими і перспективними артистами) і альбом "Красиво" - мали ефект бомби, що розірвалася, на українських слухачів.

А на питання Тіна відповіла так, злегка задумавшись:"Хм, творення і бадьорість".

Крім того, у зірки поцікавилися, які якості, вона найбільше цінує в чоловікові і жінці. Примітно, що відповідь збіглася, і це щедрість.

Незвично відповіла співачка на наступне питання: "Якщо не собою, то ким вам хотілося би бути?"

"Пухнастим звіром", - розчулила Кароль.

А жити артистці, виявляється, "хотілося б скрізь".

Нагадаємо, що Тіна Кароль забралася в глушину, вразивши бездоріжжям: кадри з поїздки співачки

Як повідомляла Politeka, Кароль взялася вчити українців, як правильно співати: "ти тримаєш звук..."

Також Politeka писала, що Тіна Кароль змусила пускати слинки щедрим урожаєм у своєму саду: "Ммм..."