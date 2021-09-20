Співачці Тіні Кароль влаштували бліц-опитування, з яким вона впоралася на ура
36-річна зірка, яка не сильно поширюється про особисте життя, здивувала чесними відповідями на ряд цікавих питань. Відповідні кадри Кароль опублікувала у себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.
Так, у неї поцікавилися, який стан її духу зараз. Нагадаємо, співачка пішла з "Голосу країни" і "Танців з зірками", де була суддею і ведучою, і приділила весь час кар'єрі. Нові музичні проекти (наприклад, "Молода кров", де Тіна заспівала дуетом з сімома молодими і перспективними артистами) і альбом "Красиво" - мали ефект бомби, що розірвалася, на українських слухачів.
А на питання Тіна відповіла так, злегка задумавшись:"Хм, творення і бадьорість".
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Крім того, у зірки поцікавилися, які якості, вона найбільше цінує в чоловікові і жінці. Примітно, що відповідь збіглася, і це щедрість.
Незвично відповіла співачка на наступне питання: "Якщо не собою, то ким вам хотілося би бути?"
"Пухнастим звіром", - розчулила Кароль.
А жити артистці, виявляється, "хотілося б скрізь".
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