Украинская певица Тина Кароль устроила насыщенную тренировку и показала, как занимается на камеру
Тина Кароль продолжает проводить свое свободное время с пользой и успевает даже принимать участие в различных оздоровительных проектах. В этот раз Кароль порадовала кадрами «на спорте», засветив кусочек своей тренировки.
Как уже можно было понять, певица активно занимается спортом. У нее дома даже есть собственный спортзал, где она занимается довольно часто и без тренера. Доказательство тому – видео ее домашних тренировок в Instagram перед кркпными зеркалами.
Ранее Кароль уже показывала, без чего не обходится ни одно ее занятие спортом, а теперь поделилась упражнениями со скакалкой. Как оказалось, прыгает на скакалке артистка не меньше часа и делает это регулярно.
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"Это моя трансформация в спорте. Я прыгаю на скакалке 40-45 минут, 50 минут даются уже сложнее. Вот такой результат".
В фиолетовом модном комбинезоне пвица продемонстрировала, что важно не просто прыгать на скакалке, чтобы поддерживать фигуру, но и экспериментировать с вариациями прыжков.
Также в Инстаграм звезды появилось видео, на котором артистка устроила распаковку своей сумки. Она доставала оттуда разные вещи и рассказывала, почему носит их с собой. Такой необычный ролик Тина записала для VOGUE.
«Самое приятное, и сейчас сезон – это яблоко из моего сада. Этот сорт называется «Слава победителям». Чистый сорт, не смешанный. Это главный ингредиент моей сумки», - отметила Тина. В сумке артистки оказалось два телефона, косметика, сухие духи. Из интересного в сумке у Кароль оказался пистолет для распыления тонального крема.
Напомним, что Кароль решила научить украинцев, как правильно петь: "Ты держишь звук...".
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