Українська співачка Тіна Кароль висловилася з приводу заяви Наталії Могилевської про запозичений образ



Нещодавно Наталія Могилевська дала коротке інтерв'ю Каті Осадчій для програми "Світське життя". Під час бесіди артистка згадала кумедний момент з «плагіатом» від Тіни Кароль.

"Днями Тіна Кароль одягла таку чорно-білу сукню з принтом Зебри від Жана-Поля Готьє. І у мене є таке ж плаття! Воно було на мені знято ще в 98 році» - жартівливо підмітила Наталя. На що Осадча заявила, що зірка підозрює колегу в плагіаті.

Тіна сама зробила репост цього відео і написала: «Воу-воу-воу, це черговий скандал».

Як можна помітити, колеги часто потрапляють в такі ситуації, коли на сцені вони з'являються в однакових нарядах, нехай і в різний час. Іноді в таких випадках дійсно не обходиться без скандалу.

Також нещодавно в одному з фан-акаунтів, присвячених тіні, опублікували її незвичайне фото, яке було знято в рамках фотосесії для ювелірного бренду, обличчям якого стала зірки. На фотографії Кароль позує в незвичайному зефірному образі - не ній біле плаття з прозорими елементами і незвичайної текстури.

У підписі до фото розповіли про цю зйомку, а фанати почали коментувати фотографію співачки:" ніжна Тіна", " Тіночка, як фея з казки!", "Тіна, ти прекрасна", "ніжність", " Краса!", "Ну що це за принадність така".

Нагадавши, Кароль в силуетному комбінезоні показала, що витворяє зі скакалкою: "ось такий результат".

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