Украинская певица Тина Кароль высказалась по поводу заявления Натальи Могилевской о заимствованном образе
Недавно Наталья Могилевская дала короткое интервью Кате Осадчей для программы «Светская жизнь». Во время беседы артистка упомянула забавный момент с «плагиатом» от Тины Кароль.
«На днях Тина Кароль надела такое черно-белое платье с принтом зебры от Жана-Поля Готье. И у меня есть такое же платье! Оно было на мне снято еще в 98 году» - шутливо подметила Наталья. На что Осадчая заявила, что звезда подозревает коллегу в плагиате.
Тина сама сделала репост этого видео и написала: «Воу-воу-воу, это очередной скандал».
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Как можно заметить, коллеги часто попадают в такие ситуации, когда на сцене они появляются в одинаковых нарядах, пусть и в разное время. Иногда в таких случаях действительно не обходится без скандала.
Также недавно в одном из фан-аккаунтов, посвященных Тине, опубликовали ее необычное фото, которое было снято в рамках фотосессии для ювелирного бренда, лицом которого стала звезды. На фотографии Кароль позирует в необычном зефирном образе – не ней белое платье с прозрачными элементами и необычной текстуры.
Напомним, Кароль в силуэтном комбинезоне показала, что вытворяет со скакалкой: "Вот такой результат".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль позволила заглянуть к себе в сумку, раскрыв несколько секретиков: "Самое приятное…".
Также Politeka писала, что Тина Кароль удивила честными ответами на личные вопросы: "Больше всего ценит в мужчине...".