Популярна українська співачка Тіна Кароль вирішила безпосередньо поспілкуватися зі своїми шанувальниками, показавши себе в реальному житті

Останнім часом артистка багато працює, випускаючи нові пісні і кліпи і радуючи фанатів своїми виступами. Не забуває Тіна і про спілкування з шанувальниками в перервах між концертами. Так, у своїх сторіз співачка вирішила відповісти на деякі повідомлення від шанувальників напередодні виступу у Львові. Про це пише Politeka.net.

Так, шанувальники з різних міст і країн вирішили спробувати щастя, і запросити Кароль до себе. Зокрема, її попросили влаштувати концерт у Ташкенті.

"Я спробую, хоч це і далеко", - зі сміхом відповіла співачка.

На пропозицію провести виступ у Молдові Тіна відповіла:»Це особливий концерт".

Зірка також відреагувала на слова шанувальниці, яка зізналася, що тільки в цьому році побувала на концерті співачки двічі.

"Дуже хотіла вас обійняти і сказати що люблю!» ,- написала дівчина.

"Приходьте ще на третій! Спасибі! Я теж. Буду чекати завтрашньої зустрічі", - відповіла їй Кароль, пославши повітряний поцілунок.

На кадрах співачка була відображена під час поїздки. На ній був стильний жовтий піджак, а доповнював образ макіяж з червоною помадою.

Нагадаємо, Тіна Кароль з тужливим виразом поміркувала про прихильність.

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