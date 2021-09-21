В сети показали очаровательное фото Тины Кароль в необычной фотосессии для известного бренда

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль полюбилась украинцам не только за прекрасный вокал и урожденную харизму, но и за отменное чувство стиля и умение подать себя. Красотка собрала один из наибольших фан-клубов в сети, который тщательно следит за ее жизнью.

Так, недавно в одном из фан-аккаунтов, посвященных Тине, опубликовали ее необычное фото, которое было снято в рамках фотосессии для ювелирного бренда, лицом которого стала звезды. На фотографии Кароль позирует в необычном зефирном образе – не ней белое платье с прозрачными элементами и необычной текстуры. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж, она не смотрит в объектив.

В подписи к фото рассказали об этом съемке, а фанаты принялись комментировать фотографию певицы: "Нежная Тина", "Тиночка, как фея из сказки!", "Тина, ты прекрасная", "Нежность", "Красота!", "Ну что это за прелесть такая".

Напомним, Кароль в силуэтном комбинезоне показала, что вытворяет со скакалкой: "Вот такой результат".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль позволила заглянуть к себе в сумку, раскрыв несколько секретиков: "Самое приятное…".

Также Politeka писала, что Тина Кароль удивила честными ответами на личные вопросы: "Больше всего ценит в мужчине...".