Популярная украинская певица Тина Кароль решила напрямую пообщаться со своими поклонниками, показав себя в реальной жизни

В последнее время артистка много работает, выпуская новые песни и клипы и радуя фанатов своими выступлениями. Не забывает Тина и об общении с поклонниками в перерывах между концертами. Так, в своих Сториз певица решила ответить на некоторые сообщения от поклонников в преддверии выступления во Львове. Об этом пишет Politeka.net.

Так, поклонники из разных городов и стран решили попытать счастья, и пригласить Кароль к себе. В частности, ее попросили устроить концерт в Ташкенте.

«Я попробую, хоть это и далеко», - со смехом ответила певица.

На предложение провести выступление в Молдове Тина ответила: «Это особенный концерт».

Звезда также отреагировала на слова поклонницы, которая призналась, что только в этом году побывала на концерте певицы дважды.

«Очень хотела вас обнять и сказать что люблю!», - написала девушка.

«Приходите еще на третий! Спасибо! Я тоже. Буду ждать завтрашней встречи», - ответила ей Кароль, послав воздушный поцелуй.

На кадрах певица была запечатлена во время поездки. На ней был стильный желтый пиджак, а дополнял образ макияж с красной помадой.

Напомним, Тина Кароль с тоскливым выражением поразмыслила о привязанности.

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