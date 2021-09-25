Украинская певица Тина Кароль в объятиях мужчины на сцене впечатлила своей искренностью

Каждое появление Тины Кароль на сцене будоражит пользователей, ведь в этом году звезда отказалась от привычного стиля и начала всевозможные эксперименты и с композициями, и со своим имиджем. Более того, в этом году Кароль записала несколько треков с разными исполнителями.

А с Иваном Нави ее последнее выступление буквально сразило пользователей сети своей чувственностью. В полупрозрачном серебряном платье с пайетками звезда закружилась в объятиях молодого певца, который не сдержал эмоций во время выступления.

Романтичный момент на сцене поразил фанатов, ведь они давно не видели такого милого общения Тины с мужчинами. В комментариях тут же вспомнили про Дана Балана, с которым Кароль флиртовала уже не один раз:

«Выступление полное эмоций; Очень красиво🔥; Дуэт реально чувственный получился!; Какие они классные!!! 😍; Как то повторяется, тиночка.....🙌; А как же Дан? Ему значит нельзя обниматься с другими девушками, а ей можно; у Дана контракт закончился, ему теперь тоже можно); У Тины аналогичных «романов» на камеру вагон было; Тина и Дан понимают и видят грань».

Мы также писали, что артистка уже не первый раз показывает интригующие фото и рассказывает в подписях о своих мыслях, намекая таким образом на скорый выход нового клипа. Тина ранее опубликовала светлый кадр.

«Я много размышляю и знаю, что в споре рождается разнообразие. Итак ... Привязанность -это оковы ума. Душа свободна, как ветер. Жду ваши мысли» - написала Тина под кадром.

Напомним, Кароль в силуэтном комбинезоне показала, что вытворяет со скакалкой: "Вот такой результат".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль позволила заглянуть к себе в сумку, раскрыв несколько секретиков: "Самое приятное…".

Также Politeka писала, что Тина Кароль удивила честными ответами на личные вопросы: "Больше всего ценит в мужчине...".