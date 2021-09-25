Известная певица Тина Кароль удивила кадрами с концерта, на которых показала несколько ярких образов и лицо вблизи

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль, которая недавно презентовала украиноязычный альбом дуэтов с молодыми исполнителями, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сторис кадрами с концерта, которые могут удивить.

На кадрах Тина выступает на сцене и исполняет свои хиты. Для выступления она выбрала стильный образ – узкие темные брюки и черный пиджак, ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице сценический макияж. за спиной у певицы на большой экран выведено ее изображение крупным планом. На этом экране лицо певицы выглядит искаженным и неестественным.

Также Кароль запостила в сторис кадры со своего выступления, снятые ее фанатами. Здесь она выступает в пышном темном платье с глубоким вырезом в зоне декольте и выглядит беззаботной и веселой. "Те звезды, то есть ты", - подписана сторис.

Напомним, Кароль прильнула к знаменитому молодому певцу, не сдержав эмоций: "А как же Дан? Ему значит нельзя...".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль показала "высший пилотаж" на сцене, в Сети не удержались от комплиментов: "Браво".

Также Politeka писала, что Кароль показала свою "светлую" и "темную" стороны, кадры перевоплощения: "Тина, это вы со свадьбы сбежали?".