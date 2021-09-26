"Для кого же все эти концерты?"

Певица Тина Кароль взбудоражила фанатов, показав новый образ и заговорив об интриге и любви

36-летняя артистка опубликовала серию свежих кадров в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в розовом обтягивающем платье, изюминкой которого стали, безусловно вырезы на ее груди и животе, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Интриги и любовь замыкают цепь, и только для тебя каждый мой концерт", - загадочно подписала кадры Кароль.

На снимках Тина извивается на полу в разнообразных позах, одна горячее другой. При этом можно хорошо разглядеть ее наряд.

Многие предположили, что эта фотосессия связана со скорым выходом ее новой песни, а в подписи, собственно, - строчка из нее. Не обошлось в комментариях без упоминания бывшего коллеги Кароль по "Голосу країни" - молдавского певца Дана Балана, с которым ей приписывали роман.

"какие строки😍 какая Тина😍"; "Новая песня? Новая загадка?"; "ох ничего себе😳😳💔💔"; "Окей гугл, как заснуть после увиденного? 🤤"; "Тинааа, что ты делаешь😭Я устала падать от твоей красоты 💔"; "для кого же все эти концерты?😏"; "тем временем балан: я выиграл эту жизнь, курицы 😈✊ - и смешно и плакать от зависти хочется🤧🤣".

Напомним, Кароль переборщила с эпатажем, устроив шоу с бананом: "Тина, если вас заставляют, моргните два раза"

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