Украинская певица Тина Кароль во время концерта показала несколько смелых образов

Вчера вечером в Мелитополе состоялся вечерний концерт, посвященный Дню города. Перед главной сценой собрались десятки тысяч людей, которые ожидали эффектного появления Тины Кароль.

Артистка решила выделиться на фоне других исполнителей и устроила целое шоу с разными костюмами, переодетыми танцорами, а также со своими последними композициями.

Главная “звезда” вечера Тина Кароль выступала около часа, порадовала публику световым шоу, старыми хитами и современным композициями. Как можно заметить, даже на сцене артистка переодевалась, чтобы быстро сменить амплуа и не отходить надолго.

Причем большинство ее нарядов были в темных тонах и при мрачном освещении Кароль сливалась со сценой, что ее, в прочем, не смущало.

Недавно Наталья Могилевская дала короткое интервью Кате Осадчей для программы «Светская жизнь». Во время беседы артистка упомянула забавный момент с «плагиатом» от Тины Кароль.

«На днях Тина Кароль надела такое черно-белое платье с принтом зебры от Жана-Поля Готье. И у меня есть такое же платье! Оно было на мне снято еще в 98 году» - шутливо подметила Наталья. На что Осадчая заявила, что звезда подозревает коллегу в плагиате.

Тина сама сделала репост этого видео и написала: «Воу-воу-воу, это очередной скандал».

Напомним, Кароль в силуэтном комбинезоне показала, что вытворяет со скакалкой: "Вот такой результат".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль позволила заглянуть к себе в сумку, раскрыв несколько секретиков: "Самое приятное…".

Также Politeka писала, что Тина Кароль удивила честными ответами на личные вопросы: "Больше всего ценит в мужчине...".