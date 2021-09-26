"Що можеш дзвонити мені хто сказав?"

Популярна українська співачка Тіна Кароль здивувала дивним виконанням власної пісні з бананом

Артистка не відстає від модних трендів, і час від часу радує шанувальників кумедними відео у своєму Тіктоку. Як пише Politeka.net, цього разу зірка записала ролик під власну пісню.

Так, на кадрах Кароль з'являється на тлі білої стіни. Наряд співачки тут же привертає до себе увагу своєю оригінальністю. Так, зірка красується в строгих чорних брюках, майці і нагруднику зі сталевим відливом. Завершують її образ високі лаковані рукавички і окуляри.

Кароль вдає, що "виконує" під фонограму власну пісню "Скандал". Однак, замість мікрофона співачка використовує банан, який турботлива рука простягає їй звідкись з боку.

"Що можеш дзвонити мені хто сказав?", - підписала співачка кадри цитатою з пісні.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Справжня BOSS. найкраща!", "Що можеш дзвонити мені, хто сказав? Це черговий банан, це черговий банан!", "Чому у вигляді трубки саме банан?", "Тіна, якщо вас змушують знімати Тік токи моргніть 2 рази", "Тіна на чілі", "неймовірна", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кароль показала "справжнє обличчя" на концерті, співачку складно впізнати.

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