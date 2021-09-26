Українська співачка Тіна Кароль під час концерту показала кілька сміливих образів
Вчора ввечері в Мелітополі відбувся вечірній концерт, присвячений Дню міста. Перед головною сценою зібралися десятки тисяч людей, які очікують ефектної появи Тіни Кароль.
Артистка вирішила виділитися на тлі інших виконавців і влаштувала ціле шоу з різними костюмами, переодягненими танцюристами, а також зі своїми останніми композиціями.
Головна "зірка" вечора Тіна Кароль виступала близько години, порадувала публіку світловим шоу, старими хітами і сучасними композиціями. Як можна помітити, навіть на сцені артистка переодягалася, щоб швидко змінити амплуа і не відходити надовго.
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Причому більшість її нарядів були в темних тонах і при похмурому освітленні Кароль зливалася зі сценою, що її, в іншому, не бентежило.
Нещодавно Наталія Могилевська дала коротке інтерв'ю Каті Осадчій для програми»Світське життя". Під час бесіди артистка згадала кумедний момент з «плагіатом» від Тіни Кароль.
"Днями Тіна Кароль одягла таку чорно-білу сукню з принтом Зебри від Жана-Поля Готьє. І у мене є таке ж плаття! Воно було на мені знято ще в 98 році» - жартівливо підмітила Наталя. На що Осадча заявила, що зірка підозрює колегу в плагіаті.
Тіна сама зробила репост цього відео і написала: «Воу-воу-воу, це черговий скандал».
Нагадавши, Кароль в силуетному комбінезоні показала, що витворяє зі скакалкою: "ось такий результат".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль дозволила зазирнути до себе в сумку, розкривши кілька секретиків:"найприємніше...".
Також Politeka писала, що Тіна Кароль здивувала чесними відповідями на особисті питання: "найбільше цінує в чоловікові...".