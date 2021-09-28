Главная героиня 1-го сезона шоу "Холостячка" и популярная украинская актриса Ксения Мишина кардинально сменила имидж
Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостячка". Недавно актриса объявила, что она стала одной из суддей шоу "Україна має талант".
Так, на этот раз актриса поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ксения кардинально изменила имидж. На экранах она появлялась в привычном образе, где акцентировала свою естественную красоту минимальным макияжем. Тут же на "Холостячке" яркий черный макияж с акцентом на губах.
"Вот такая сегодня я. Королева моя сделала из меня сегодня такую интересную штучку. Ничего вам не расскажу. Смотрите, и наслаждайтесь", - скрыла "Холостячка".
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"Так, ну короче, мы все очень довольные моим сегодняшним образом. Посмотрите, как необычно... Ух ты! Панкуха Ксюха", — пошутила Мишина.
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