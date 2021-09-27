Певица Злата Огневич, которая стала "Холостячкой" во втором сезоне проекта рассказала, что думает о главное героине первого сезона

Как пишет Politeka.net, второй сезон романтического реалити-шоу "Холостячка" со Златой Огневич стартовал 17 сентября на телеканале "СТБ". В своем Instagram певица, за благосклонность которой пришли побороться 25 мужчин, активно делится с поклонниками подробностями проекта.

Злата Огневич даже устроила специальный эфир, в котором ответила на вопросы своих поклонников.

Так, певица призналась, что смотрела первый сезон фрагментарно, и считает, что он прекрасен.

«Как и прекрасна его героиня – Ксения Мишина. Очень эмоциональная, харизматичная и красивая женщина», - сказала Злата Огневич.

Как известно, в финале первого сезона "Холостячки сформировалась пара Ксении Мишиной и Александра Эллерта, кторые не так давно объявили о расставании, огорчив многочисленных поклонников.

Ранее Politeka писала, что "Холостячку" Огневич в длинном платье с кроссовками раскритиковали украинки: "Что за стилисты у Златы?".

Напомним, что претендента на руку и сердце "Холостячки" Огневич разнесли в пух и прах: "Зачем таких брать на проект?".

A еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич внезапно обратилась за помощью к украинцам: "Чем дальше - тем сложнее".