Українська співачка, героїня шоу "Холостячка-2", Злата Огневич, поділилася своїми переживаннями

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

"Як думаєте, я зробила правильний вибір? 🌹 Стільки чоловіків - а я одна. Але ж, чим далі-тим складніше мені будуть даватися ці рішення.... І тут можу довіритися лише голосу серця ❤🔥», - написала вона.

Шанувальники Огневич розповіли, що думають про її рішення на проекті, а також порадили вибирати серцем.

«Моя думка, що Богдана не треба було залишати. Він там зайвий. 😢 😢 😢 Але це моя думка, а ви вже вибрали і я сподіваюся, що серцем», «ще парочку можна було вигнати», «думаю, ні) залишити Богдана було дивним рішенням», «вибір серцем найвірніший і він не підводить😍», «завжди слухай серце», «правильне рішення», «Слухай своє Сердує, Златочка», - пишуть в коментарях до її посту.

Нагадаємо, у другому випуску проекту Огневич виключила власника IT-компаній Євгена Селютіна, вирішивши, що він не досить рішучий. Крім того, про свій відхід з проекту заявив тренер Ігор Присяжнюк.

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