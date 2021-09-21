Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич попробовала несколько новых образов на съемке

Сейчас Злата в центре внимания после старта первого эфира «Холостячки». Причем артистка наконец-то может интриговать главным вопросом – нашла ли она любовь? В Стори девушки стало появляться все больше интригующих кадров.

Недавно звезда также опубликовала серию коротких видео-превью со съемки. Злата решила примерить несколько образов и заодно показать себя довольно кокетливой и уверенной в себе перед объективом.

В белом костюме Злата впечатлила нежностью – тонкая прозрачная блузка была расстегнута, шелковые белые брюки идеально сочетались с коротким топиком. А вот образ бизнес-леди в изумрудном костюме выглядел более запоминающимся.

Ранее мы писали, на днях состоялась премьера долгожданного шоу «Холостячка» со Златой Огневич. Судя по всему, артистка решила воспользоваться растущей популярностью и анонсировала выход нового клипа.

В видео-анонсе артистка предстала в совершенно несвойственном для нее образе. Она танцевала в воде среди цепей, а на ее голове красовались африканские косички.

«Просто первый ты мне клинок вонзил... Zlata Ognevich – Клинок. Скоро…», - подписала видео звезда.

Напомним, что Огневич засветила главного холостяка страны, хорошо готовит: "Украл меня".

Также Politeka сообщала, что Огневич очаровала самого младшего из семьи ведущего Решетника: "Малому нравится женщина".

Ранее Politeka рассказывала, что Огневич выбрала двоих фаворитов: как прошел первый выпуск и кто оставил проект.